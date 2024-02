NetApp Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Hardwarehersteller Netapp verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 2,28 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 11298,05 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In den letzten zwölf Monaten erhielt das Unternehmen insgesamt 8 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Neutral" eingestuft wurde. Die Kursprognose von 73,29 USD für das Wertpapier deutet auf ein Abwärtspotential von -18,44 Prozent hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die Performance von Netapp in den letzten 12 Monaten lag bei 37,78 Prozent, was eine Outperformance von +40,29 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite jedoch um 542,91 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Netapp mit 89,85 USD +1,77 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie jedoch mit +15,67 Prozent über dem GD200, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.