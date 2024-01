NetApp Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Dividendenrendite der Netapp-Aktie beträgt derzeit 2,8 Prozent, was 11543,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden über Netapp neutral diskutiert, jedoch gab es in den letzten Tagen vermehrt Interesse an negativen Themen. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen haben jedoch gezeigt, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, weshalb Netapp insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Netapp-Aktie liegt bei 83, was auf eine Überkauftheit hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung zur Folge hat. Im Vergleich dazu zeigt der RSI der letzten 25 Tage (30,7) weder Überkauftheit noch -verkauftheit, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Netapp.

In den letzten zwölf Monaten wurden 8 Analystenbewertungen für die Netapp-Aktie abgegeben, davon waren 2 Bewertungen "Gut", 6 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 73,29 USD, was ein Abwärtspotential von -16,87 Prozent bedeutet. Auf Basis des letzten Schlusskurses (88,16 USD) ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Netapp somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.