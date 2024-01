NetApp Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Netapp hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 8 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Diese setzt sich aus 2 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es gab keine Analystenupdates zu Netapp im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 73,29 USD ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -13,85 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Netapp in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Netapp beträgt 12, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Netapp liegt bei 97,78, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,71, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Schlecht".

Mit einer Dividendenrendite von 2,8 Prozent liegt Netapp 11543,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von "Computer & Peripheriegeräte". Dadurch wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.