NetApp Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Netapp weist ein KGV von 12,23 auf, was im Vergleich zum Branchenmittel von 45,93 als deutlich günstig und unterbewertet eingestuft wird. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann festgestellt werden, dass Netapp aktuell eine Rendite von 2,8 % bietet, was jedoch im Vergleich zum Branchendurchschnitt als niedriger eingestuft wird. Dies bedeutet, dass die Dividendenausschüttung des Unternehmens als "Schlecht" bewertet wird.

Die Einschätzungen von Analysten für Netapp belaufen sich in den letzten zwölf Monaten auf 2 "Gut", 6 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Neutral". Für den vergangenen Monat ergibt sich eine ähnliche Einschätzung, mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 73,29 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 89,54 USD eine mögliche negative Kursentwicklung von -18,15 % bedeutet. Somit wird die Netapp-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um die aktuelle Situation eines Titels zu bewerten. Der 7-Tage-RSI für Netapp beträgt aktuell 57,22 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine überverkaufte Situation, was zu einer positiven Bewertung führt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Netapp laut Fundamentalanalyse als unterbewertet eingestuft wird, die Dividendenrendite jedoch niedriger als der Branchendurchschnitt ist. Die Einschätzungen der Analysten führen zu einem neutralen Gesamturteil, während die technische Analyse eine gemischte Bewertung ergibt.