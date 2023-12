NetApp Aktie: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die technische Analyse der Netapp-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 74,1 USD lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 88,6 USD verzeichnet, was einem Unterschied von +19,57 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 81,25 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei einem Unterschied von +9,05 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Netapp-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Netapp liegt bei 53,21, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 30,24, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral" auf Basis des Relative Strength Index.

Im Branchenvergleich konnte die Netapp-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,03 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um -1,72 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +13,75 Prozent im Branchenvergleich für Netapp. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Netapp-Aktie mit einer Rendite von 5,75 Prozent über dem Durchschnittswert von 6,28 Prozent. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Netapp festzustellen war. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Netapp wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Schlecht" für die Aktie.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die Netapp-Aktie in Bezug auf den Schlusskurs, den Relative Strength Index, den Branchenvergleich und das Sentiment in den sozialen Medien unterschiedliche Bewertungen erhält. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Faktoren in Zukunft entwickeln werden.

