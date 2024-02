NetApp Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Netapp-Aktie verzeichnet einen aktuellen Kurs von 87,24 USD, was einer Entfernung von +11,93 Prozent vom GD200 (77,94 USD) entspricht. Dies wird charttechnisch als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 88,23 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -1,12 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den vergangenen 12 Monaten vergaben Analysten 2-mal die Einschätzung "Gut", 6-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht". Somit erhält die Netapp-Aktie langfristig das Rating "Neutral" von institutioneller Seite aus. Keine neuen Analystenupdates liegen aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -16 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 73,29 USD an, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Netapp-Aktie zeigt einen Wert von 53 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 46,84, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Netapp.

Die Dividendenrendite von Netapp beträgt derzeit 2,28 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11298,05 % als "Schlecht" eingestuft wird. Die Differenz von 11295,78 Prozentpunkten führt zu dieser Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.