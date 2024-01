NetApp Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Netapp-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Netapp. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 73,29 USD, was ein Abwärtspotential von -17,18 Prozent vom letzten Schlusskurs (88,49 USD) bedeutet. Dies entspricht einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Netapp eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche erzielte Netapp in den letzten 12 Monaten eine Performance von 37,78 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -4,02 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +41,8 Prozent im Branchenvergleich für Netapp. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei 5,22 Prozent, wobei Netapp 32,56 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Netapp eine starke Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, daher ergibt sich insgesamt ein langfristiges Stimmungsbild von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Netapp derzeit ein "Gut" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft bei 76,65 USD, während der Kurs der Aktie bei 88,49 USD liegt, was einer Überperformance von +15,45 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 86,46 USD, was einer Abweichung von +2,35 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Rating, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.