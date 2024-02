NetApp Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Netapp eingestellt waren. Es gab insgesamt 12 positive und einen negativen Tag, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch überwiegend negativ.

Trotz der positiven Stimmung in den sozialen Medien erhält Netapp auf Basis einer Stimmungsanalyse eine "Neutral"-Einschätzung. Dies liegt daran, dass die Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet haben, von denen die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung weist. Die Häufung der Verkaufssignale führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Insgesamt erhält Netapp von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Bei Netapp wurde langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Guten" Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Netapp-Aktie für die letzten 7 Tage hat einen Wert von 53, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI (46,84) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating für Netapp nach der RSI-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Netapp mit einer Rendite von 37,78 Prozent mehr als 538 Prozent darunter. Die "Computer & Peripheriegeräte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,56 Prozent, wobei Netapp mit 39,34 Prozent deutlich darüber liegt. Diese gute Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.