NetApp Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Netapp betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 17,69 Punkte, was bedeutet, dass Netapp momentan als überverkauft eingestuft wird. Die Aktie wird somit als "Gut" bewertet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 30,16, was darauf hindeutet, dass Netapp weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Somit erhält Netapp insgesamt eine "Gut" Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die Analysteneinschätzungen für Netapp basieren auf den letzten zwölf Monaten, in denen 2 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Für den letzten Monat liegen keine Aktualisierungen der Analystenmeinungen vor. Das durchschnittliche Kursziel für Netapp liegt bei 86 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (103,26 USD) einer möglichen Abnahme um -16,72 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Netapp-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Mit einer Dividendenrendite von 2,28 Prozent liegt Netapp 11619,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Computer & Peripheriegeräte". Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments in der Branche als unrentabel eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Netapp eingestellt waren, mit insgesamt 13 positiven und einem negativen Tag. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Netapp daher eine "Gut"-Einschätzung. Zudem haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigt. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Netapp von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.