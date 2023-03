NetApp Aktie: Bullen dominieren das Handelsparkett

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie spielt bei der Entscheidung für eine Investition eine entscheidende Rolle. Ein niedriges KGV lässt die Aktie preisgünstiger erscheinen, doch Wachstumsaktien haben meist ein höheres KGV. Im Fall von NetApp fällt jedoch auf, dass das Unternehmen aktuell einen Wert von 10,58 aufweist – somit unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche Wert in der Branche Computer Hardware beträgt 25,48, was einem negativen Abstand von -140.83 Prozent bedeutet.

Investoren sollten diese Tatsache als positives Signal für NetApp werten und die Gelegenheit nutzen, in das Unternehmen zu investieren und langfristig von einer positiven Entwicklung zu profitieren.

NetApp-Aktie im Analystencheck: Ein Blick auf die Prognosen

Laut langfristiger Einschätzung von Analysten wird die...