NetApp Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Die Analysten haben Netapp auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Netapp in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Zusätzlich zu dieser Stimmungsanalyse wurden Handelssignale betrachtet, wobei sechs berechnete Signale (6 "Gut", 0 "Schlecht") zur Verfügung standen. Auf dieser Ebene ergibt sich eine "Gut" Bewertung. Somit wird Netapp hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Auf fundamentaler Ebene beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 12,23, was 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Computer & Peripheriegeräte) von 46 liegt. Die Aktie wird daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Netapp-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung nach RSI führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Netapp im Vergleich zur Branche Computer & Peripheriegeräte eine Dividendenrendite von 2,8 % aus, was 11543,66 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zur Einstufung "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für Netapp basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.