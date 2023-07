NetApp Aktie: Beeindruckendes Umsatzwachstum und Gewinnsteigerung erwartet

In weniger als zwei Monaten wird das US-amerikanische Unternehmen NetApp seinen Quartalsbericht für das vierte Quartal vorlegen. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinnzahlen erwarten? Und wie entwickelt sich die NetApp Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Der Termin rückt näher: In nur noch 52 Tagen wird die NetApp Aktie ihren neuen Quartalsbericht präsentieren. Das Unternehmen, mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 15,01 Milliarden Euro, sorgt dabei sowohl bei Aktionären als auch bei Analysten für Spannung. Denn verschiedene Analysehäuser gehen derzeit davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem deutlichen Umsatzwachstum kommen wird. Im vierten Quartal des Jahres 2022 erzielte NetApp einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro. Nun rechnen Experten mit einem Anstieg um beeindruckende 235,44 Prozent auf...