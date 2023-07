NetApp Aktie: Beeindruckender Kursanstieg um 235% - Wachstumsprognose bleibt stark

Die NetApp Aktie hat sich in den letzten 12 Monaten gut entwickelt und konnte ihren Kurs um +235,33 Prozent steigern. Auch für das laufende Quartal erwarten Analysten ein starkes Wachstum. Der Umsatz soll um +235,33 Prozent auf 5,02 Mrd. EUR steigen und der Gewinn um +238,72 Prozent auf 781,39 Mio. EUR.

Für das gesamte Jahr rechnen die Experten mit einem Umsatz von 3,84 Mrd. EUR und einem Gewinn von 4,98 EUR pro Aktie. Damit würde sich der Gewinn gegenüber dem Vorjahr mehr als verdreifachen.

Die Prognosen haben bereits Auswirkungen auf den Aktienkurs gehabt. In den letzten 30 Tagen ist der Kurs um +6,71% gestiegen. Die Analysten gehen allerdings davon aus, dass sich der Kurs in den nächsten 12 Monaten bei etwa 66,62 EUR einpendeln wird – was einen Verlust von -5,14% bedeuten würde.

Aus charttechnischer Sicht sieht es für die...