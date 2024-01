NetApp Aktie: Augen auf!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Netapp ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen wider, die für weitere Bewertungen der Aktie ausgewertet wurden. In den Diskussionen standen in den letzten Tagen besonders negative Themen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass die Gesamteinschätzung für die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Zusätzlich wurden diese Erkenntnisse durch konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei sich 0 negative und 8 positive Signale zeigten. Auf dieser Grundlage ergibt sich insgesamt eine "Neutral" Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" konnte die Aktie von Netapp im vergangenen Jahr eine Rendite von 51,14 Prozent erzielen, was 41,11 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt -3,02 Prozent, wobei Netapp aktuell 54,16 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In fundamentalen Analysen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 12,23 Euro, was 73 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Basis des KGV ebenfalls als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation lässt sich feststellen, dass sich die Stimmung für Netapp in den letzten Wochen deutlich eingetrübt hat. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigte in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.