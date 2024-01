NetApp Aktie: Alles andere als uninteressant …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Netapp beträgt derzeit 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 45,6 für "Computer & Peripheriegeräte" deutlich darunter liegt. Dies zeigt, dass Netapp aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Anlegerstimmung bezüglich Netapp war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, wie aus der Analyse von Kommentaren in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen diskutiert. Insgesamt ist daher die Anlegerstimmung neutral, wobei die Redaktion auch konkrete Signale ausgewertet hat und zu 7 positiven und 0 negativen Signalen gekommen ist. Somit wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche hat Netapp in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +41,5 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt um -3,72 Prozent gefallen ist. Auch im Vergleich zum gesamten "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Performance von Netapp um 28,4 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Aus technischer Sicht wird Netapp ebenfalls positiv bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 75,93 USD, während der aktuelle Kurs bei 87,81 USD liegt, was einer Abweichung von +15,65 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 85,03 USD zeigt eine Abweichung von +3,27 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.