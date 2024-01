Nestle-Investoren können es immer noch nicht glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Mit einer Dividendenrendite von 2,87 Prozent liegt Nestle nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent in der Nahrungsmittelbranche. Die Redaktion bewertet die Aktie daher neutral als Investment.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion an fünf Tagen von positiven Themen geprägt war. Anleger haben sich jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Nestle unterhalten. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, wobei 7 "Schlecht"-Signale bei 2 "Gut"-Signalen festgestellt wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt aktuell 76,9 Punkte, was darauf hinweist, dass Nestle momentan überkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 56,41, was bedeutet, dass Nestle hier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Nestle verläuft aktuell bei 104,58 CHF. Da der Aktienkurs selbst bei 96,2 CHF aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -8,01 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Gegensatz dazu entspricht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage einem Niveau von 98,37 CHF, was einer aktuellen Differenz von -2,21 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund daher "Neutral".