Nestle Aktie: Der weitere Knall!

Die Stimmung an den Aktienmärkten lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten bewerten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der öffentlichen Meinung. Analysten haben die sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Nestle größtenteils negativ waren. Auch in den letzten zwei Tagen haben Nutzer hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit Nestle diskutiert. Aufgrund dieser Stimmungseinschätzung erhält die Aktie das Rating "Schlecht". Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen erweitert. Dabei liegen acht konkrete Signale vor, von denen alle auf "Schlecht" eingestuft wurden. Somit ergibt sich insgesamt eine negative Bewertung der Stimmung für Nestle.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nestle-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 104,97 CHF, während der Kurs der Aktie bei 97,61 CHF liegt, was einer Abweichung von -7,01 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 98,68 CHF weist eine Abweichung von -1,08 Prozent auf. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung für diesen Zeitraum.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 2,87 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,58 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Die fundamentale Analyse ergibt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26, was bedeutet, dass die Börse 26,87 Euro für jeden Euro Gewinn von Nestle zahlt. Dies liegt 6 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 25 und deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist. Aufgrund des KGV wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.