Nestle Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die technische Analyse der Nestle-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 103,12 CHF liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 99,6 CHF, was einem Unterschied von -3,41 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 97,91 CHF zeigt mit einem Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt von +1,73 Prozent ein "Neutral"-Rating. Somit erhält die Nestle-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Nestle zeigen gemischte Stimmungen. Während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden, häuften sich in den zwei Wochen zuvor die negativen Meinungen. Insgesamt lassen sich neun Handelssignale erkennen, davon 0 Gut- und 9 Schlecht-Signale. Daher wird die Nestle-Aktie als "Schlecht" eingestuft, obwohl das Unternehmen insgesamt als "Neutral" betrachtet wird.

Im Branchenvergleich erzielte Nestle in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,65 Prozent, während ähnliche Unternehmen aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um 1,49 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -8,14 Prozent für Nestle. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 18,19 Prozent hatte, liegt Nestle mit einer Unterperformance von 24,84 Prozent deutlich darunter. Somit führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 19,68 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Nestle-Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der RSI25 hingegen liegt bei 47,2, was bedeutet, dass Nestle weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.