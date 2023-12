Nestle Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Nestle-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 106,14 CHF verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 98,94 CHF, was einem Unterschied von -6,78 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 99,96 CHF, was einem Unterschied von -1,02 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse weist die Nestle-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,29 auf, was 10 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche (24,84). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nestle-Aktie liegt für die letzten 7 Tage bei 50, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI (52,66) lassen darauf schließen, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung resultiert.

In Bezug auf die Dividende bietet die Nestle-Aktie eine Dividendenrendite von 2,87 %, was 0,76 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.