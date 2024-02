Nestle Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Aktienkurs von Nestle hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,71 Prozent erzielt, was 27,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 18,25 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Nahrungsmittelbranche beträgt 1,66 Prozent, womit Nestle aktuell 11,37 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 102,82 CHF für die Nestle-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 95,35 CHF, was einer Abweichung von -7,27 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 97,74 CHF zeigt mit einem Unterschied von -2,45 Prozent eine schlechte Wertung, während die kurzfristige Analysebasis zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Nestle daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Nestle wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was in einer "Gut"-Einschätzung resultiert. Tiefere Analysen zeigen jedoch, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, wodurch Nestle auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In den letzten Wochen wurde keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Nestle in Social Media beobachtet, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Nestle wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

