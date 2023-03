Nestle Aktie aktuell: Analyse, Bewertung und Prognose

Nestle Aktie: Was sagen die Experten auf dem Chart?

Momentan ist die Nestle-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als “Schlecht”-Wert einzustufen, da sie in den vergangenen 50 Tagen mit einem GD50 von 109.31 stark von ihrem Kurs (91.00 CHF) abweicht (-16.75). Zudem liegt der GD200 bei 113.73 und zeigt somit eine Abweichung von -19.98 Prozent zum Aktienkurs an, was für Investoren ein kritisches Trendsignal wäre.

Nestle Einschätzung von Analyse-Experten

Die Beurteilung der Nestle durch Analysten, welche innerhalb der letzten drei Monate Empfehlungen abgaben, fällt insgesamt als “Gut” aus. Es gibt 0 “Buc”, 0 “Neutral” und 0 “Schlecht”-Einstufungen. Eine genaue Betrachtung des vergangenen Monats offenbart eine Mischung von Bewertungen mit dem Ergebnis: “Gut”, “Neutral”, und auch einigen wenigen als “Schlecht”...