Nestle Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Nestlé-Aktie wurde in einer technischen Analyse untersucht und bewertet. Der aktuelle Kurs von 96,79 CHF liegt 2,1 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Allerdings zeigt die Betrachtung der vergangenen 200 Tage eine Distanz zum GD200 von -8,43 Prozent, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Nestlé-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,34 Prozent erzielt, was 31,2 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Nahrungsmittelbranche beträgt 3,12 Prozent, und Nestlé liegt aktuell 10,45 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird herangezogen, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Nestlé liegt bei 75,58 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan als überkauft gilt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutrale Bewertung. Somit wird die Aktie insgesamt für diesen Punkt als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse der Stimmung der Anleger zeigt, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren und positive Themen rund um Nestlé aufgegriffen wurden. Dadurch erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab jedoch überwiegend "Schlecht"-Bewertungen, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene führt. Daher wird Nestlé in Bezug auf die Stimmung der Anleger als "Gut" eingestuft.