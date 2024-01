Nestle Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Canon Inc.":

Der Aktienkurs von Nestle verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,65 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor liegt Nestle damit 27,87 Prozent unter dem Durchschnitt von 21,23 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt 2,02 Prozent, und Nestle liegt aktuell 8,67 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Nestle bei 104,9 CHF liegt, während der Aktienkurs bei 97,43 CHF gehandelt wurde, was einem Abstand von -7,12 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 98,63 CHF liegt, ergibt sich eine Differenz von -1,22 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 57,92, was bedeutet, dass die Nestle weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 55, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Nestle-Aktie daher auf Basis des RSI als "Neutral" bewertet.

Das Stimmungsbild für Nestle hat sich in den letzten Wochen deutlich negativ verändert. Dies basiert auf Auswertungen des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen aufzeigen. Demnach wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammenfassend erhält Nestle daher für dieses Stimmungsbild eine "Schlecht"-Bewertung.