Nestle Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Nestlé liegt bei 39,58 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 44,84 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Bewertung als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ein gemischtes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem "neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nestlé-Aktie daher ein "schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche zeigt Nestlé eine Underperformance von -8,6 Prozent. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite von Nestlé 26,98 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem weiteren "schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Nestlé derzeit bei 104 CHF liegt, während der Aktienkurs bei 99,39 CHF liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -4,43 Prozent, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 98,33 CHF, was einer Distanz von +1,08 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Gesamtnote daher als "neutral" vergeben.