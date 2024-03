Nestle Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Aktienkurs von Nestlé im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Verbrauchsgütersektor weist eine Rendite von -9,71 Prozent auf, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche, die eine mittlere Rendite von 1,53 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt hat, liegt Nestlé mit einer Rendite von 11,24 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Ein wichtiger Faktor zur Bewertung einer Aktie ist auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei der Analyse von Nestlé zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Entwicklung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird herangezogen, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Nestlé liegt bei 84,34, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,98, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild führt daher zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Nestlé-Aktie eine Dividendenrendite in Höhe von 3,15 % erzielt werden, was 0,56 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Nestle-Analyse vom 06.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nestle jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Nestle-Analyse.

Nestle: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...