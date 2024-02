Nestle Aktie: Was wird das noch werden?

Die Aktie von Nestlé wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,87 bewertet, was 6 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 25,41. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer fundamentalen Einschätzung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend negativer wurde. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen gab es jedoch keine signifikanten Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nestlé-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Nestlé liegt derzeit mit 2,87 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,58 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Redaktion führt.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird ein Wert von 42,43 als "Neutral" eingestuft, während der RSI25 mit 45,37 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Nestlé-Aktie.