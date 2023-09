Nestle Aktie: Was war das denn?

Am 14.09.2023, 23:05 Uhr notiert die Aktie Nestle an ihrem Heimatmarkt SIX Swiss Ex mit dem Kurs von 106.05 CHF. Das Unternehmen gehört zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Unser Analystenteam hat Nestle auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Nestle beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,82 Prozent und liegt mit 0,24 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (2,58) für diese Aktie. Nestle bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Die Nestle ist mit einem Kurs von 104,3 CHF inzwischen -0,77 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Hold", da die Distanz zum GD200 sich auf -4,43 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nestle liegt bei einem Wert von 30,63. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Nahrungsmittel" (KGV von 33,78) unter dem Durschschnitt (ca. 9 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Nestle damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

