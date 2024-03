Nestle Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Das Sentiment und der Buzz um eine Aktie sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung unter Investoren und Internetnutzern zu beurteilen. Wir haben die Aktie von Nestle in Bezug auf diese Faktoren analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben ein eher schlechtes langfristiges Stimmungsbild. Die Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nestle liegt bei 42,03, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Nestle mit 22,46 etwa 7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und wird daher als unterbewertet betrachtet. Somit erhält Nestle in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nestle-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 101,15 CHF liegt, während der letzte Schlusskurs bei 94,96 CHF liegt, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für Nestle ein "Neutral"-Rating für den RSI und die technische Analyse, während das KGV eine "Gut"-Bewertung erhält.

