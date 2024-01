Nestle Aktie: Was für ein Plan!

Nestlé-Dividendenrendite liegt unter dem Branchendurchschnitt

Basierend auf den aktuellen Kursen bietet Nestlé eine Dividendenrendite von 2,87 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Nahrungsmittel von 3,62 % einen Rückgang um 0,75 Prozentpunkte bedeutet. Trotz des leichten Rückgangs wird die Rendite als "Neutral" eingestuft.

Aktienkurs im Branchenvergleich

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Sektor "Verbrauchsgüter" weist Nestlé eine Rendite von -6,65 % auf, was mehr als 30 % unter dem Durchschnitt liegt. In der "Nahrungsmittel"-Branche beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten 2,48 %. Auch hier liegt Nestlé mit einer Rendite von 9,13 % deutlich darunter, weshalb die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft wird.

Sentiment und Buzz

Die Analyse zeigt, dass trotz starker positiver oder negativer Ausschläge in der Internet-Kommunikation das Sentiment für Nestlé in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Nestlé auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Relative Strength Index

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigen soll, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Nestlé-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 31, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI weniger volatil und beträgt 54,51, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für Nestlé.