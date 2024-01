Nestle Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich des Nestle-Aktienkurses hat sich in den letzten zwei Wochen deutlich verändert, wie aus Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen überwiegend negative Kommunikation stattfand. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch vor allem negative Themen im Fokus der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Tiefergehende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis zeigt an, dass Nestle derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Im Vergleich dazu ist Nestle auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Nestle-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nestle aktuell bei 26,87, was über dem Branchendurchschnitt von 25,15 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zur Nahrungsmittel-Branche erzielte Nestle in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,65 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 2,37 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -9,02 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Verbrauchsgüter-Sektor liegt die Rendite von Nestle mit 30,01 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Nestle ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.