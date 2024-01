Nestle Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Disruptive Acquisition Corp I":

In den letzten zwei Wochen wurde Nestle von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in dieser Zeit mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Schlecht" eingestuft. Darüber hinaus wurden 7 klar erkennbare negative Signale identifiziert, was zu einer insgesamt "Schlecht" Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Nestle bei -6,65 Prozent, was mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Nahrungsmittelbranche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 2,48 Prozent, wobei Nestle mit 9,13 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nestle-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 31, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 54,51 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Nestle somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Nestle eine Dividendenrendite von 2,87 % aus, was 0,75 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,62 %. Dies führt zur Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung, der Aktienkursentwicklung und des RSI ein eher negatives Bild für Nestle.

Nestle kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Nestle jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Nestle-Analyse.

Nestle: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...