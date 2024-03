Nestle Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei Nestle wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 53,94 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 59,66, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Nestle derzeit eine Rendite von 3,15%, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,68% liegt. Daher wird die Dividende ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich wird Nestle im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,49 liegt 11% unter dem Branchen-KGV von 25,33, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität bei Nestle gering ist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings gab es eine positive Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Nestle die Einstufung: "Gut".

