Nestle Aktie: So schnell kann es gehen

Der Aktienkurs von Nestle hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,59 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um 2,44 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Nestle eine Underperformance von -11,03 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 20,34 Prozent im letzten Jahr, wobei Nestle 28,93 Prozent unter diesem Wert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Nestle in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen auch nicht außergewöhnlich, weshalb Nestle ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen zeigen jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 106,01 CHF für den Schlusskurs der Nestle-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 98,11 CHF, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine Nähe zum letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Nestle daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

