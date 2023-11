Nestle Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Das Schweizer Unternehmen Nestlé weist derzeit ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,29 auf, was im Vergleich zur Branche als günstig eingestuft wird. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheint. Im Branchenvergleich liegt das KGV um 22 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Nestlé-Aktie als neutral einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 38,14 und der RSI25 liegt bei 48,02, was auf eine neutrale Empfehlung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Redaktion bewertet die Aktie daher positiv, obwohl statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben haben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor weist Nestlé eine Rendite von -8,59 Prozent auf, was mehr als 25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittel-Branche liegt die Rendite mit 9,69 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.