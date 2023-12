Nestle Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Stimmung und der Buzz im Internet haben einen Einfluss auf die Aktienbewertung. Abhängig von der Intensität der Diskussionen und der Häufigkeit der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Nestle wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war überwiegend von positiven Themen geprägt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Allerdings ergaben statistische Auswertungen der historischen Daten einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, weshalb die Aktie insgesamt schlecht bewertet wird.

Die fundamentale Analyse basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt, dass Nestle mit einem Wert von 27,29 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt bewertet wird und daher als überbewertet eingestuft wird.

In der technischen Analyse ergibt sich eine schlechte Bewertung, da der letzte Schlusskurs im Vergleich zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage um -8,83 Prozent abweicht. Auf kurzfristigerer Basis wird die Aktie jedoch neutral bewertet, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt.

Zusammenfassend erhält die Nestle-Aktie in der einfachen Charttechnik eine neutrale Bewertung, während die fundamentale Analyse und die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken zu einer insgesamt schlechten Bewertung führen.