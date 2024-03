Nestle Aktie: Pleite oder Chance?

Die Diskussionen rund um Nestle in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Grundlage stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Im zurückliegenden Zeitraum konnten auch acht Handelssignale ermittelt werden, davon 6 Gut- und 2 Schlecht-Signale. Dieses Ergebnis führt zu einer Einstufung als "Gut" Aktie. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, die Aktie von Nestle sei bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Nestle in den sozialen Medien festgestellt. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Trotzdem zeigt die Intensität der Beiträge, dass Nestle weniger diskutiert wurde als normal und eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Nestle liegt derzeit bei 3,15 Prozent und damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,62 Prozent in der "Nahrungsmittel"-Branche. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" hat Nestle eine Rendite von -10,66 Prozent, was mehr als 18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Nahrungsmittel"-Branche von 0,38 Prozent liegt Nestle mit 11,05 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Nestle kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Nestle jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Nestle-Analyse.

Nestle: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...