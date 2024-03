Nestle Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Anlegerstimmung gegenüber Nestlé war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhielt das Unternehmen eine "Gut"-Einschätzung, obwohl die Optimierungsprogramme mehrheitlich negative Handelssignale berechnet haben. Insgesamt wurde Nestlé für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Dividendenrendite von Nestlé beträgt derzeit 3,15 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 2,61 Prozent liegt. Daher erhielt das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse wird Nestlé auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 102,28 CHF, während der Aktienkurs bei 92,54 CHF liegt, was zu einer Abweichung von -9,52 Prozent führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -4,79 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wurde Nestlé mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die langfristige Stimmungslage wurde auch untersucht, wobei die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität zeigte. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung für Nestlé war dagegen kaum vorhanden, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhielt Nestlé bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Nestle kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Nestle jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Nestle-Analyse.

Nestle: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...