Nestle Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Nestlé-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 102,82 CHF erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 95,35 CHF, was einem Unterschied von -7,27 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 97,74 CHF, was einem Unterschied von -2,45 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nestlé-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung im Bereich der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nestlé-Aktie beträgt 56,63 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Nestlé ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,49 auf, was 9 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 24,83. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung.

Die Dividendenrendite der Nestlé-Aktie beträgt 3,15 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,71 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Nestlé-Aktie, basierend auf technischer, relativer Stärke und fundamentaler Analyse.