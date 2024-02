Nestle Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo SpA":

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Nestlé war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Trotzdem sind die neuesten Nachrichten über das Unternehmen positiv, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben mehrere Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung der Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Nahrungsmittelbranche hat Nestlé in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -8,07 Prozent verzeichnet. Auch im Vergleich zum Verbrauchsgüter-Sektor liegt die Performance 26,14 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nestlé liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von Nestlé liegt mit 2,87 Prozent nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung als Investition führt.

