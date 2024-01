Nestle Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Der Aktienkurs von Nestlé zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor. Die Rendite von Nestlé liegt mit -6,65 Prozent mehr als 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche, die eine mittlere Rendite von 2,48 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnet, liegt Nestlé mit 9,13 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem negativen Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien wurde Nestlé in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" einzustufen ist. Die Redaktion filterte auch berechenbare Signale heraus und fand insgesamt 7 negative Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Nestlé als überbewertet, da das KGV mit 26,87 insgesamt 7 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel" (25,18). Infolgedessen wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nestlé-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt 31, während der RSI für die letzten 25 Handelstage bei 54,51 liegt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Kennzahlen ein negatives Bild für die Nestlé-Aktie, was zu einer "Schlecht" Einstufung führt.