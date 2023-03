Nestle Aktie: Kein Grund mehr für Heiterkeit!

Ein Investment in die Nestle-Aktie verspricht eine Dividendenrendite von 2,59%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Packaged Foods einen geringeren Ertrag von nur -783,78 Prozentpunkten bedeutet. Trotz dieses geringen Unterschiedes empfiehlt sich ein erwägendes Investment in das Unternehmen. Die Nestle-Aktien sind ein zuverlässiger Beitrag für jeden Aktienportfolio-Mix. Aufgrund des weltweit bekannten Rufes und der langjährigen Erfahrung auf dem Lebensmittelmarkt ist das Unternehmen bestens aufgestellt und zeigt seit Jahren konstante Gewinne. Investoren können daher eine solide Rendite erwarten und auch in Zukunft davon profitieren.

Nestle hinkt dem Markt hinterher – Analyse des Aktienkurses

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Consumer-Defensive-Sektor verzeichnet Nestle...