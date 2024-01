Nestle Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Nestlé unterperformte in den letzten 12 Monaten im Branchenvergleich mit einer Performance von -6,65 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 2,37 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -9,02 Prozent. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Nestlé bei 30,01 Prozent unter dem Durchschnitt von 23,36 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Nestlé ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Gemessen am aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,87 liegt Nestlé über dem Branchendurchschnitt von 25,15 für die Branche "Nahrungsmittel". Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Nestlé überwiegend positiv diskutiert, allerdings dominieren in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung und insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität von Nestlé im Netz schwach ist. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Daher ist Nestlé insgesamt als "Gut"-Wert einzustufen.