Nestle Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie gibt Aufschluss darüber, wie preisgünstig sie auf den ersten Blick erscheint. Bei Wachstumsaktien ist das KGV in der Regel höher. Im Vergleich zur Branche "Nahrungsmittel" liegt das KGV von Nestle mit 26,87 um 8 Prozent über dem Durchschnitt von 24. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse der Nestle-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 103,12 CHF liegt. Der letzte Schlusskurs von 99,6 CHF weist einen Unterschied von -3,41 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt (97,91 CHF) erhalten ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Nestle-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Nestle spiegeln die aktuellen Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die Auswertung ergibt insgesamt neun Handelssignale, davon 0 Gut- und 9 Schlecht-Signale, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen, was zu einer Bewertung mit "Gut" führt. Gleichzeitig wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Nestle daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

