Nestle Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative Strength Index, oder RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Der RSI der Nestle liegt bei 25,28, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, bewegt sich der RSI für die Nestle bei 59, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine positive Änderung erfahren, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Nestle in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.

Für Investoren in die Aktie von Nestle beträgt die Dividendenrendite 3,15 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Nahrungsmitteln. Dies führt zu einer geringeren Rendite von 0,55 Prozentpunkten und einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 101,79 CHF für die Nestle-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 93,81 CHF, was einen Unterschied von -7,84 Prozent darstellt und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 96,79 CHF, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Nestle führt. Insgesamt erhält Nestle daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

