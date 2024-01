Nestle Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die technische Analyse von Nestle-Aktien zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 105,65 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 97,51 CHF liegt, was einer Abweichung von -7,7 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 98,77 CHF zeigt jedoch nur eine Abweichung von -1,28 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Bezogen auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI bei 58,72 Punkten, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI von 63,25 Punkten führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Nestle auf Basis dieser Indikatoren mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, aber in den letzten Tagen gab es verstärkt negative Themen. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen haben eine Gleichverteilung von Kauf- sowie Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Beim Branchenvergleich liegt die Rendite der Nestle-Aktie im vergangenen Jahr bei -6,65 Prozent, was 30,31 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Im Branchenvergleich "Nahrungsmittel" liegt Nestle um 9,51 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.