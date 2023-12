Nestle Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "MGC Pharmaceuticals":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nestlé beträgt derzeit 27, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25,09 für Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche eine Überbewertung um etwa 9 Prozent bedeutet. Aus fundamentaler Sicht erhält Nestlé daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zum Sektor "Verbrauchsgüter" verzeichnet Nestlé eine Rendite von -8,59 Prozent, was mehr als 32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Nahrungsmittelbranche erzielte in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 2,97 Prozent, während Nestlé mit 11,56 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Nestlé liegt bei 68,81, was als neutrale Situation betrachtet wird, weder überkauft noch überverkauft. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 57 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Einstufung für diese Kategorie vergeben.

Die Dividendenrendite von Nestlé beträgt derzeit 2,87 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 3,6 Prozent liegt. Aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein sich täglich ändernder Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.