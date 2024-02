Nestle Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Nestlé: Gemischte Bewertungen für die Aktie

Die Dividendenrendite von Nestlé liegt mit 2,87 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent in der Nahrungsmittelbranche. Daher wird die Aktie von der Redaktion als neutral eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Nestlé. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls eine negative Tendenz. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von der Redaktion eine schlechte Bewertung. Die erhöhte Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen über Nestlé führen jedoch zu einem positiven Rating in dieser Kategorie, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung für die Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 97,15 CHF um -5,94 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 103,28 CHF abweicht. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher schlecht bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine neutrale Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Nestlé in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,65 Prozent, was eine Underperformance von -8,07 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Nahrungsmittelbranche bedeutet. Auch im Vergleich zum Verbrauchsgüter-Sektor liegt Nestlé mit einer Unterperformance von 26,14 Prozent deutlich zurück. Dies führt zu einer schlechten Bewertung im Branchen- und Sektorvergleich.

Insgesamt erhält Nestlé somit gemischte Bewertungen aus verschiedenen Perspektiven.