Nestle Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die technische Analyse der Nestlé-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 105,8 CHF liegt, während der letzte Schlusskurs bei 97,2 CHF liegt, was einer Abweichung von -8,13 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 99,11 CHF, und der letzte Schlusskurs weicht nur um -1,93 Prozent davon ab. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Nestlé-Aktie nach dieser Betrachtung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien lassen darauf schließen, dass die Stimmung rund um die Nestlé-Aktie größtenteils positiv ist. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch die angesprochenen Themen rund um den Wert sind überwiegend positiv. Somit wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Allerdings lassen sich auch sieben Handelssignale ermitteln, von denen keines als positiv bewertet wird, was zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt. Insgesamt wird die Aktie von Nestlé bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Nestlé weist hier einen Wert von 27,29 auf, was deutlich über dem Branchenmittel in der Nahrungsmittelbranche (Branchen-KGV: 25,08) liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft.

Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,87 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,6 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung der Nestlé-Aktie, wobei die Stimmung unter den Anlegern als positiv, die fundamentale Bewertung als überbewertet und die Dividendenpolitik als neutral eingestuft wird.