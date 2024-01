Nestle Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Das Schweizer Unternehmen Nestlé wird derzeit aufgrund verschiedener Analysekriterien bewertet. Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 26,87 höher ist als der Branchendurchschnitt von 25,16. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Nestlé neutrale Werte von 58,72 und 63,25 Punkten. Somit wird die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft.

Die Rendite der Nestlé-Aktie lag im vergangenen Jahr bei -6,65 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,86 Prozent eine Unterperformance darstellt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" im Branchenvergleich.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Nestlé war überwiegend positiv, jedoch überwog in den letzten Tagen die negative Kommunikation. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend zeigt sich, dass Nestlé derzeit in verschiedenen Analysen neutral oder schlecht bewertet wird.