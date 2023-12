Nestle Aktie: Bloß aufpassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Die Nestle-Aktie befindet sich derzeit 2,1 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -8,43 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Faktoren weist das KGV der Nestle-Aktie aktuell einen Wert von 26,68 auf, was 6 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel) liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Dividendenverhältnis zum Aktienkurs beträgt derzeit 2, was eine negative Differenz von -0,68 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" darstellt. Daher wird die Dividendenpolitik von Nestle als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger kann auch einen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Nach Analyse der sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde zu Nestle positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Nestle in den sozialen Medien diskutiert. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Einstufung. Allerdings ergibt die Analyse von Handelssignalen eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf sieben konkret berechneten Signalen (5 "Schlecht", 2 "Gut).

Insgesamt wird daher festgestellt, dass die Nestle-Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss, während die Handelssignale eine "Schlecht"-Bewertung ergeben.

Nestle kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Nestle jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Nestle-Analyse.

Nestle: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...